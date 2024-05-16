В Уфе едва не утонула 19-летняя девушка
09:28, 16 май 2024
В районе железнодорожного моста в Уфе едва не погибла 19-летняя девушка.
Молодая горожанка, по невыясненным пока причинам, оказалась в воде и, обессиленная, держалась за прибрежные кусты.
Спасатели вытащили девушку из реки и доставили на берег. Пострадавшую, находившуюся в состоянии шока и переохлаждения, незамедлительно передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали ее в одну из городских больниц.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего происшествия.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: УГЗ Уфы
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