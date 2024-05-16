В Уфе при пожаре на балконе погиб человек, еще трое в тяжелом состоянии
09:52, 16 май 2024
В Уфе минувшей ночью на 5 этаже жилого дома на проспекте Октября вспыхнул пожар, унесший жизнь одного человека. Еще двое находятся в критическом состоянии.
Пламя охватило балкон квартиры, едкий дым заполнил комнаты. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из горящего жилища троих мужчин. К сожалению, один из них, 63-летний владелец квартиры, скончался.
Двое других мужчин, надышавшиеся дымом, были экстренно госпитализированы. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, один находится в состоянии средней тяжести.
Предварительной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнём, предположительно, при курении.
В настоящее время сотрудники МЧС и следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ