Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе при пожаре на балконе погиб человек, еще трое в тяжелом состоянии

В Уфе при пожаре на балконе погиб человек, еще трое в тяжелом состоянии

09:52, 16 май 2024

В Уфе минувшей ночью на 5 этаже жилого дома на проспекте Октября вспыхнул пожар, унесший жизнь одного человека. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Пламя охватило балкон квартиры, едкий дым заполнил комнаты. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из горящего жилища троих мужчин. К сожалению, один из них, 63-летний владелец квартиры, скончался.

Двое других мужчин, надышавшиеся дымом, были экстренно госпитализированы. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, один находится в состоянии средней тяжести.

Предварительной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнём, предположительно, при курении.

В настоящее время сотрудники МЧС и следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Больше новостей читайте в нашем Телеграм-канале.

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида

Читайте также:

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
Читайте также

В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина
Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина
В Уфе из горящего дома эвакуировали 16 человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе из горящего дома эвакуировали 16 человек
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok