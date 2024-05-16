В Башкирии ищут 12-летнюю Арину Гилязову
11:03, 16 май 2024
В Белебее с 15 мая ведутся поиски 12-летней Арины Гилязовой. Девочка пропала без вести при невыясненных обстоятельствах.
Арина ушла из дома днём и с тех пор её местонахождение неизвестно. На момент пропажи она была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки и кроссовки.
Приметы Арины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят немедленно сообщить в поисково-спасательный отряд «Башрегионспас» по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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