Житель Уфы до смерти забил молотком и табуретом мужчину и женщину

11:15, 16 май 2024

В Уфе 44-летний мужчина, по данным следствия, в порыве ревности жестоко расправился со своим знакомым и сожительницей, заподозрив их в измене.

28 апреля 2024 года злоумышленник вместе со своей 43-летней сожительницей пришел в гости к 31-летнему знакомому. Вечеринка плавно перетекла в застолье с обильным употреблением алкоголя.

В какой-то момент, как полагают следователи, между сожительницей гостя и хозяином квартиры вспыхнула симпатия, что не осталось незамеченным ревнивцем. Охваченный гневом, он схватил молоток и табуретку, нанеся своему знакомому множественные удары.

Несчастный мужчина скончался на месте. Не остановившись на этом, озверевший сожитель набросился на свою спутницу, которая также не смогла спастись от нападения.

После содеянного, мужчина направился в больницу, где ему оказали помощь с полученной во время избиения травмой руки. Именно врачи, заподозрив неладное, сообщили о происшествии в полицию.

В ходе допроса мужчина признал свою вину в двойном убийстве.

В настоящее время с ним ведутся следственные действия, назначены судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый заключен под стражу.

Больше новостей читайте в нашем Телеграм-канале.

Читайте также: Житель Башкирии задушил электрическим шнуром девушку

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СК РФ по РБ.