На Западном обходе Уфы из-за ДТП с грузовиками образовалась огромная пробка

12:48, 16 май 2024

Сегодня утром на трассе вблизи села Миловка под Уфой, произошло крупное ДТП, в результате которого движение оказалось полностью парализовано. Столкновение грузовиков спровоцировало образование многокилометровой пробки, сковавшей движение как легкового, так и грузового транспорта.

По предварительным данным, в аварию попали грузовик «Тонар», лесовоз, кран и легковой автомобиль. О пострадавших и погибших в данный момент информации не поступало.

Очевидцы сообщают, что участок дороги между трассами М-5 и М-7 перекрыт уже как минимум три часа. Водителям, оказавшимся в заложниках ситуации, приходится искать альтернативные маршруты, пробираясь через село Дмитриевка со стороны деревни Подымалово.

Расстояние от места происшествия до Уфы составляет 21,4 километра.

По данным сервиса 2ГИС, на Западном обходе Уфы образовалась масштабная пробка, растянувшаяся на несколько километров.

Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место происшествия и работают над разблокировкой дороги и установлением причин аварии.

Ситуация на трассе остается сложной. Водителям, планирующим поездку в данном направлении, рекомендуется использовать альтернативные маршруты или же запастись терпением и временем.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети