В Уфе скончался спасенный при пожаре мужчина

23:33, 16 май 2024

В ночь с 15 на 16 мая в Уфе произошло ЧП, унесшее жизнь человека. В многоквартирном доме на проспекте Октября загорелся балкон на пятом этаже.

Огненная стихия быстро распространилась, наполняя квартиру едким дымом. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры троих мужчин, которые сильно отравились продуктами горения и были госпитализированы.

К сожалению, 61-летний мужчина, которого также удалось спасти из горящего жилья, не смог оправиться от отравления. Через час после спасения он скончался.

Предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем, предположительно, при курении.

В настоящее время специалисты МЧС проводят тщательное расследование, устанавливая точную причину и обстоятельства трагедии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ