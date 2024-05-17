На дорогах Башкирии с начала 2024 года погибли 105 человек

09:55, 17 май 2024

На дорогах Башкирии в текущем году продолжается трагическая тенденция роста числа дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами.

По данным главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, с января по апрель на трассах региона зафиксировано 758 автомобильных аварий. В результате этих трагических инцидентов безвременно оборвались жизни 105 человек, среди которых 5 несовершеннолетних детей. Кроме того, 932 человека получили травмы различной степени тяжести.

Уфа лидирует по количеству происшествий на дорогах. В черте города произошло 335 ДТП, унесших жизни 15 человек и оставивших 411 пострадавших с различными телесными повреждениями. Эксперты связывают высокую аварийность в Уфе с интенсивным транспортным потоком и зачастую небрежным поведением водителей, игнорирующих правила дорожного движения.

Согласно статистическим данным, основными видами дорожно-транспортных происшествий в регионе являются столкновения транспортных средств, составляющие более половины от общего числа аварий, а также наезды на пешеходов, на долю которых приходится треть всех ДТП. Эти типы происшествий нередко влекут за собой тяжелые травмы и человеческие жертвы.

Вместе с тем, имеются и некоторые позитивные тенденции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии сократилось на 13,5%, число погибших в таких авариях уменьшилось на 40%, а число раненых – на 16,9%. Эти цифры свидетельствуют об эффективности предпринимаемых мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

Сотрудники Госавтоинспекции активно выявляют и пресекают случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За четыре месяца текущего года они задержали более 5 тысяч нетрезвых водителей, из которых 3274 управляли автомобилем в состоянии опьянения, 1360 отказались от медицинского освидетельствования, а 446 были замечены за рулем в нетрезвом виде повторно, что квалифицируется как уголовное преступление.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ