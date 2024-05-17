Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На дорогах Башкирии с начала 2024 года погибли 105 человек

На дорогах Башкирии с начала 2024 года погибли 105 человек

09:55, 17 май 2024

На дорогах Башкирии в текущем году продолжается трагическая тенденция роста числа дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами.

По данным главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, с января по апрель на трассах региона зафиксировано 758 автомобильных аварий. В результате этих трагических инцидентов безвременно оборвались жизни 105 человек, среди которых 5 несовершеннолетних детей. Кроме того, 932 человека получили травмы различной степени тяжести.

Уфа лидирует по количеству происшествий на дорогах. В черте города произошло 335 ДТП, унесших жизни 15 человек и оставивших 411 пострадавших с различными телесными повреждениями. Эксперты связывают высокую аварийность в Уфе с интенсивным транспортным потоком и зачастую небрежным поведением водителей, игнорирующих правила дорожного движения.

Согласно статистическим данным, основными видами дорожно-транспортных происшествий в регионе являются столкновения транспортных средств, составляющие более половины от общего числа аварий, а также наезды на пешеходов, на долю которых приходится треть всех ДТП. Эти типы происшествий нередко влекут за собой тяжелые травмы и человеческие жертвы.

Вместе с тем, имеются и некоторые позитивные тенденции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии сократилось на 13,5%, число погибших в таких авариях уменьшилось на 40%, а число раненых – на 16,9%. Эти цифры свидетельствуют об эффективности предпринимаемых мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

Сотрудники Госавтоинспекции активно выявляют и пресекают случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За четыре месяца текущего года они задержали более 5 тысяч нетрезвых водителей, из которых 3274 управляли автомобилем в состоянии опьянения, 1360 отказались от медицинского освидетельствования, а 446 были замечены за рулем в нетрезвом виде повторно, что квалифицируется как уголовное преступление.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии ДТП
Читайте также

В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения
Происшествия в Башкирии
В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения
ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии
За выходные в Уфе произошло 88 аварий, пострадали 4 участника ДТП
Происшествия в Башкирии
За выходные в Уфе произошло 88 аварий, пострадали 4 участника ДТП
В Уфе на выходных пройдут массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на выходных пройдут массовые проверки водителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok