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В Башкирии трое сотрудников «Турбаслинских бройлеров» получили ожоги кислотой

В Башкирии трое сотрудников «Турбаслинских бройлеров» получили ожоги кислотой

11:17, 17 май 2024

Вечером 14 мая на предприятии «Турбаслинские бройлеры» произошел несчастный случай, в результате которого трое сотрудников получили ожоги уксусной кислотой.

Как сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции, инцидент произошел во время ремонтных работ. Бригада из трех человек — 23-летний бригадир, 37-летний мойщик и 65-летний слесарь — пыталась устранить неисправность на насосном оборудовании, перекачивающем уксусную кислоту из двух емкостей.

В момент отсоединения шланга от одной из бочек произошла утечка кислоты, в результате чего все трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время на предприятии работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности при проведении ремонтных работ, а также установить точную причину утечки кислоты.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Гострудинспекция в РБ
Теги: происшествия несчастный случай
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