В Башкирии трое сотрудников «Турбаслинских бройлеров» получили ожоги кислотой
11:17, 17 май 2024
Вечером 14 мая на предприятии «Турбаслинские бройлеры» произошел несчастный случай, в результате которого трое сотрудников получили ожоги уксусной кислотой.
Как сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции, инцидент произошел во время ремонтных работ. Бригада из трех человек — 23-летний бригадир, 37-летний мойщик и 65-летний слесарь — пыталась устранить неисправность на насосном оборудовании, перекачивающем уксусную кислоту из двух емкостей.
В момент отсоединения шланга от одной из бочек произошла утечка кислоты, в результате чего все трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время на предприятии работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности при проведении ремонтных работ, а также установить точную причину утечки кислоты.
Читайте также:В Башкирии рабочий сорвался с большой высоты и погиб
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Гострудинспекция в РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Страшная гибель в шахте Башкирии: рабочий упал в ствол глубиной 1,2 км
Происшествия в Башкирии
В Уфе сотрудники судоремонтного завода получили ожоги во время пожара на теплоходе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии парень получил сильнейшие ожоги во время работы
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека