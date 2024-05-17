Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
14:04, 17 май 2024
Сегодня утром, в 5:59, самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) – Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после взлета. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, причиной стал сбой в работе системы спутниковой навигации.
По данным источника, на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Газпром авиа", отсутствовали необходимые для безопасного полета данные от спутников. В связи с этим командир экипажа принял решение о возвращении на аэродром вылета.
В настоящее время проводится проверка технического состояния самолета. О причинах происшествия и дальнейшей судьбе рейса будет сообщено позднее.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru