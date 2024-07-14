Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии стадо коров смыло потоком воды

В Башкирии стадо коров смыло потоком воды

22:24, 14 июл 2024

В Баймакском районе Башкирии непрекращающиеся дожди привели к резкому подъему уровня воды в местной реке, которая вышла из берегов, затопив пастбища и окрестные территории.

Очевидцы запечатлели на видео необычное зрелище: стадо коров, отрезанное от суши стремительным потоком, вынуждено было спасаться вплавь. Бурная река не оставила животным иного выбора, кроме как преодолеть водную преграду, чтобы добраться до безопасного места.

К счастью, все буренки успешно справились с испытанием и, несмотря на сильное течение, смогли выбраться на сушу. Местные жители с облегчением вздохнули, увидев, что животные не пострадали.

Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана

Читайте также:

Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Баймакский район происшествия потоп
Читайте также

В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню - видео
В Дуванском районе пропало стадо коров
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе пропало стадо коров
В Гафурийском районе в результате ливней утонули 15 коров
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе в результате ливней утонули 15 коров
В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров
Общество в Башкирии
В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok