В Башкирии стадо коров смыло потоком воды

22:24, 14 июл 2024

В Баймакском районе Башкирии непрекращающиеся дожди привели к резкому подъему уровня воды в местной реке, которая вышла из берегов, затопив пастбища и окрестные территории.

Очевидцы запечатлели на видео необычное зрелище: стадо коров, отрезанное от суши стремительным потоком, вынуждено было спасаться вплавь. Бурная река не оставила животным иного выбора, кроме как преодолеть водную преграду, чтобы добраться до безопасного места.

К счастью, все буренки успешно справились с испытанием и, несмотря на сильное течение, смогли выбраться на сушу. Местные жители с облегчением вздохнули, увидев, что животные не пострадали.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео