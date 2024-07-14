В Башкирии стадо коров смыло потоком воды
22:24, 14 июл 2024
В Баймакском районе Башкирии непрекращающиеся дожди привели к резкому подъему уровня воды в местной реке, которая вышла из берегов, затопив пастбища и окрестные территории.
Очевидцы запечатлели на видео необычное зрелище: стадо коров, отрезанное от суши стремительным потоком, вынуждено было спасаться вплавь. Бурная река не оставила животным иного выбора, кроме как преодолеть водную преграду, чтобы добраться до безопасного места.
К счастью, все буренки успешно справились с испытанием и, несмотря на сильное течение, смогли выбраться на сушу. Местные жители с облегчением вздохнули, увидев, что животные не пострадали.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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