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В Башкирии ночью на реке перевернулся катамаран с людьми

В Башкирии ночью на реке перевернулся катамаран с людьми

10:41, 15 июл 2024

Накануне ночью в Башкирии, на реке Белая, группа туристов из семи человек пережила неожиданное приключение. Во время сплава близ села Миндигулово Бурзянского района их катамаран не справился с сильным течением и перевернулся.

К счастью, все участники сплава были экипированы спасательными жилетами, что позволило им самостоятельно добраться до берега. Однако, двое из группы решили отправиться на поиски перевернувшегося катамарана на моторной лодке. Поиски не увенчались успехом, и тогда на помощь пришли спасатели МЧС России и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

После того, как все туристы были благополучно обнаружены, их осмотрели медики. Шестеро из них не получили серьезных травм и были отпущены, в то время как одна женщина была доставлена в Бурзянскую центральную районную больницу для дополнительного обследования. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

В Башкирии катамаран с людьми унесло течением

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бурзянский район происшествия
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