В Башкирии семья с ребенком застряла в автомобиле посреди реки
11:41, 15 июл 2024
В Архангельском районе Башкирии, неподалеку от села Абзаново, семья с ребенком оказалась в опасной ситуации, решив переправиться через реку Инзер на своем автомобиле. Этот рискованный маневр едва не привел к трагическим последствиям.
Водитель, недооценив силу течения и глубину реки, попытался преодолеть водную преграду вброд. Однако автомобиль не справился с напором воды и застрял посреди реки.
К счастью, в этот момент в районе проводили профилактический рейд сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Они оперативно отреагировали на происшествие и пришли на помощь семье, оказавшейся в ловушке.
Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей, семью удалось эвакуировать из затопленного автомобиля. Никто из пассажиров, включая ребенка, не пострадал.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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