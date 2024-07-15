В Башкирии семья с ребенком застряла в автомобиле посреди реки

11:41, 15 июл 2024

В Архангельском районе Башкирии, неподалеку от села Абзаново, семья с ребенком оказалась в опасной ситуации, решив переправиться через реку Инзер на своем автомобиле. Этот рискованный маневр едва не привел к трагическим последствиям.

Водитель, недооценив силу течения и глубину реки, попытался преодолеть водную преграду вброд. Однако автомобиль не справился с напором воды и застрял посреди реки.

К счастью, в этот момент в районе проводили профилактический рейд сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Они оперативно отреагировали на происшествие и пришли на помощь семье, оказавшейся в ловушке.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей, семью удалось эвакуировать из затопленного автомобиля. Никто из пассажиров, включая ребенка, не пострадал.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ