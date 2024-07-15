Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины

В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины

11:45, 15 июл 2024

В Илишевском районе Башкирии обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести после опрокидывания лодки. Трагический инцидент произошел в ночь на 13 июля на речном участке между населенными пунктами Андреевка и Груздевка.

Трое мужчин рыбачили, когда их лодка неожиданно перевернулась. Двое из них смогли самостоятельно выбраться на берег, однако третий, мужчина 1986 года рождения, исчез в реке.

Спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям приступили к поискам пропавшего. Сегодня утром, 15 июля, тело мужчины обнаружили. К сожалению, он не выжил.

Подробности произошедшего устанавливаются. Ведется расследование обстоятельств трагедии.

В Башкирии семья с ребенком застряла в автомобиле посреди реки

Читайте также:

В Башкирии семья с ребенком застряла в автомобиле посреди реки
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Илишевский район происшествия смерть на воде
Читайте также

В Башкирии нашли тело утонувшего в пруду ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело утонувшего в пруду ребенка
В Башкирии из реки достали машину с трупом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали машину с трупом
Водолазы сообщили печальную новость: в Башкирии найдено тело утонувшего
Происшествия в Башкирии
Водолазы сообщили печальную новость: в Башкирии найдено тело утонувшего
В Дюртюлинском районе Башкирии обнаружили тело пропавшего рыбака
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии обнаружили тело пропавшего рыбака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok