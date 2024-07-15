В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины
11:45, 15 июл 2024
В Илишевском районе Башкирии обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести после опрокидывания лодки. Трагический инцидент произошел в ночь на 13 июля на речном участке между населенными пунктами Андреевка и Груздевка.
Трое мужчин рыбачили, когда их лодка неожиданно перевернулась. Двое из них смогли самостоятельно выбраться на берег, однако третий, мужчина 1986 года рождения, исчез в реке.
Спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям приступили к поискам пропавшего. Сегодня утром, 15 июля, тело мужчины обнаружили. К сожалению, он не выжил.
Подробности произошедшего устанавливаются. Ведется расследование обстоятельств трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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