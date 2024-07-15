В Башкирии под окнами жилого дома нашли истекающего кровью мужчину

12:41, 15 июл 2024

Жители Нефтекамска стали свидетелями шокирующего происшествия: под окнами многоэтажного дома они обнаружили мужчину, истекающего кровью. Очевидцы вызвали скорую помощь и сообщили, что пострадавший получил два ножевых ранения.

По предварительным данным, мужчина получил травмы в результате конфликта с приятелем, с которым они вместе распивали алкоголь. В ходе ссоры собутыльник схватился за нож и напал на своего товарища. Спасаясь от агрессора, пострадавший решился на отчаянный шаг – выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь и доставили его в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает, и после оказания необходимой помощи его отпустили домой.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшего. Выяснилось, что он ранее уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети