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В Уфе пьяный водитель опрокинул погрузчик в кювет

В Уфе пьяный водитель опрокинул погрузчик в кювет

14:17, 15 июл 2024

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель фронтального погрузчика «Билдер». Инцидент произошел утром на улице Луговой, когда 45-летний мужчина, двигаясь со стороны поселка Новые Черкассы, совершал поворот и допустил съезд спецтехники в кювет, что привело к опрокидыванию.

В результате аварии водитель получил различные ушибы и обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи его отпустили. Однако, при проведении освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 0,610 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В настоящее время органы дознания проводят проверку по данному факту. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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