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В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации

В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации

23:46, 15 июл 2024

В ночь на 15 июля на трассе Уфа — Янаул в Бирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали человек и дикое животное.

Водитель автомобиля марки Audi двигался по трассе, когда внезапно на дорогу выбежал лось. Несмотря на попытку избежать столкновения, автомобилист не успел среагировать, и произошел удар. Сила столкновения была настолько велика, что машину отбросило в придорожный кювет. Животное погибло на месте происшествия.

Сам водитель получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан отреагировало на происшествие, оценив ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам региона, в 80 тысяч рублей. Представители ведомства подчеркнули, что подобные случаи не редкость, особенно в летний период, когда активность диких животных возрастает.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бирский район происшествия ДТП
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