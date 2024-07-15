В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации
23:46, 15 июл 2024
В ночь на 15 июля на трассе Уфа — Янаул в Бирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали человек и дикое животное.
Водитель автомобиля марки Audi двигался по трассе, когда внезапно на дорогу выбежал лось. Несмотря на попытку избежать столкновения, автомобилист не успел среагировать, и произошел удар. Сила столкновения была настолько велика, что машину отбросило в придорожный кювет. Животное погибло на месте происшествия.
Сам водитель получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимационное отделение местной больницы.
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан отреагировало на происшествие, оценив ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам региона, в 80 тысяч рублей. Представители ведомства подчеркнули, что подобные случаи не редкость, особенно в летний период, когда активность диких животных возрастает.
Читайте также:В Уфе пьяный водитель опрокинул погрузчик в кювет
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика попал в больницу после наезда на путепровод в Уфе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Лады Приора сбил лося
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе в ДТП погиб молодой водитель