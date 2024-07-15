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В Башкирии поднялся уровень воды в реке Малый Кизил в Абзелиловском районе

В Башкирии поднялся уровень воды в реке Малый Кизил в Абзелиловском районе

23:53, 15 июл 2024

В Башкирии обильные дожди привели к подъему уровня воды в реке Малый Кизил, что вызвало подтопление шести придомовых территорий в деревне Нижнее Абдряшево Абзелиловского района. На месте происшествия оперативно развернули работу сотрудники МЧС России и представители местной администрации.

В деревне Нижнее Абдряшево проживает 65 человек в 16 дворах. В настоящее время угроза дальнейшего затопления отсутствует, ситуация находится под контролем.

Всего в зоне внимания МЧС находятся шесть населенных пунктов, где наблюдается подъем уровня воды в реках. Это деревня Касмакты, села Новоабзаково и Верхнеаршинский в Белорецком районе, село Усть-Белишево в Аургазинском районе, и село Новобалапаново в Абзелиловском районе. На всех этих территориях дежурят спасатели МЧС и сотрудники госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Хорошие новости пришли из Мелеузовского района, где ранее существовала угроза подтопления трех детских лагерей: «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо». В настоящее время обстановка стабилизировалась, уровень воды в Нугушском и Юмагузинском водохранилищах снижается. Ситуацию на месте контролирует заместитель начальника главного управления МЧС по гражданской обороне и защите населения Ильдар Саетгареев.

В главном управлении МЧС по Республике Башкортостан круглосуточно работает оперативный штаб, который отслеживает ситуацию и готов к реагированию в случае необходимости.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Абзелиловский район потоп
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