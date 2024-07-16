Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в ДТП с Tank 500 погибла пассажирка Lada Priora - видео

В Башкирии в ДТП с Tank 500 погибла пассажирка Lada Priora - видео

00:00, 16 июл 2024

Вечером 15 июля в селе Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Михайловское и Светлое столкнулись автомобили Lada Priora и Tank 500, двигавшиеся во встречных направлениях.

В результате столкновения пассажирка Lada Priora получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водителя и еще одну пассажирку отечественного авто с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии. В настоящее время они проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин трагедии.

В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации

Читайте также:

В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфимский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии иномарка на встречной полосе попала под фуру: погибла пассажирка - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии иномарка на встречной полосе попала под фуру: погибла пассажирка - видео
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok