В Башкирии в ДТП с Tank 500 погибла пассажирка Lada Priora - видео
00:00, 16 июл 2024
Вечером 15 июля в селе Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Михайловское и Светлое столкнулись автомобили Lada Priora и Tank 500, двигавшиеся во встречных направлениях.
В результате столкновения пассажирка Lada Priora получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водителя и еще одну пассажирку отечественного авто с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии. В настоящее время они проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин трагедии.
Читайте также:В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии иномарка на встречной полосе попала под фуру: погибла пассажирка - видео
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»