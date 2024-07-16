В Башкирии в ДТП с Tank 500 погибла пассажирка Lada Priora - видео

00:00, 16 июл 2024

Вечером 15 июля в селе Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Михайловское и Светлое столкнулись автомобили Lada Priora и Tank 500, двигавшиеся во встречных направлениях.

В результате столкновения пассажирка Lada Priora получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водителя и еще одну пассажирку отечественного авто с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии. В настоящее время они проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео