В Уфе пьяный мужчина провел в воде 12 часов

12:09, 16 июл 2024

В Уфе спасатели пришли на помощь мужчине, который провел всю ночь в реке. Инцидент произошел на пляже «Солнечный», куда 42-летний житель Федоровки прибыл отдохнуть.

Как сообщили в пресс-службе УГЗ города, мужчина перебрался на лодке на дикий пляж, где продолжил отдых, употребляя алкоголь. В какой-то момент он уронил свой телефон в воду, засоренную топляком, и решил самостоятельно найти его. Попытки достать мобильное устройство привели к тому, что мужчина провалился в воду.

Следующие 12 часов он провел в реке, цепляясь за бревна, чтобы удержаться на плаву. Только утром его крики о помощи услышали другие отдыхающие. На место происшествия прибыли спасатели, которые вытащили мужчину из воды и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался, несмотря на проведенную в воде ночь.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: УГЗ Уфы