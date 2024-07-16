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В Башкирии 18-летнего парня обвиняют в избиении пожилой пары

В Башкирии 18-летнего парня обвиняют в избиении пожилой пары

12:26, 16 июл 2024

В социальных сетях распространяется видео, на котором молодой человек угрожает пожилой паре и бросает в них доски. Инцидент произошел 22 июня в селе Нижние Лемезы Иглинского района Республики Башкортостан.

18-летний местный житель пришел в гости к 73-летнему пенсионеру и его супруге с просьбой угостить его алкоголем. Получив отказ, молодой человек начал вести себя агрессивно. Он проник на территорию пенсионеров и начал им угрожать. Пожилая пара пыталась защититься, бросая в него доски, но парень ответил тем же.

Родственник пострадавших утверждает, что видео, распространяемое в сети, обрезано и не показывает всей сути конфликта. По его словам, после инцидента, запечатленного на видео, молодой человек проник в дом пенсионеров и избил их. 73-летний пенсионер является инвалидом второй группы и перенес два инсульта.

Полиция передала материалы дела в Следственный комитет России для принятия процессуального решения по фактам причинения телесных повреждений и нарушения неприкосновенности жилища. 19-летнему жителю села грозит до полутора лет лишения свободы условно.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Иглинский район происшествия
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