Две девушки заплыли далеко от берега и не смогли вернуться обратно в Башкирии
13:28, 16 июл 2024
Вчерашний день на Кармановском водохранилище в Янаульском районе Башкирии мог закончиться трагедией. Две отдыхающие девушки, увлекшись плаванием, отплыли на значительное расстояние от берега и не смогли самостоятельно вернуться обратно.
К счастью, случайные свидетели происшествия не остались равнодушными и оперативно сообщили о случившемся в центр обработки вызовов Системы-112. Благодаря своевременному звонку спасатели смогли быстро среагировать на ситуацию.
Несмотря на опасность произошедшего, девушки проявили мужество и смогли самостоятельно добраться до берега. Прибывшим на место происшествия спасателям медицинская помощь не потребовалась.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не заплывать далеко от берега и всегда оценивать свои силы перед тем, как отправиться в плавание.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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