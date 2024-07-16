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В Башкирии из колодца достали труп женщины

В Башкирии из колодца достали труп женщины

15:13, 16 июл 2024

В Уфимском районе Башкирии 15 июля в одном из сел была обнаружена погибшей женщина, которая, по предварительным данным, упала в колодец.

По имеющейся информации, женщина несколько дней не появлялась на работе, что вызвало беспокойство у ее коллег. Соседи, обеспокоенные длительным отсутствием признаков жизни, решили проверить ее дом и обнаружили тело в колодце, расположенном во дворе.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование. При первичном осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено, что позволяет предположить, что смерть наступила в результате несчастного случая. Однако точные причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

Жители села потрясены трагической гибелью соседки. По словам односельчан, женщина была общительной и дружелюбной.

В настоящее время следователи продолжают работу, опрашивая свидетелей и собирая улики. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфимский район происшествия несчастный случай
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