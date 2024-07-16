В Башкирии пропала 14-летняя Милена Айзатуллина

21:42, 16 июл 2024

Поисково-спасательная организация «Отклик» распространила информацию о пропаже юной жительницы Стерлитамака. Милена Айзатуллина, подросток среднего роста с темными длинными волосами и карими глазами, не вернулась домой 16 июля.

В день исчезновения девушка была одета в темную одежду: черную футболку и бриджи того же цвета. На ногах у нее были кроссовки черно-белой расцветки.

Правоохранительные органы и волонтеры просят граждан оказать содействие в поисках. Любые сведения о местонахождении Милены можно сообщить по телефону 8987-106-06-01 или в полицию по номеру 102.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети