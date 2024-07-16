Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пропала 14-летняя Милена Айзатуллина

В Башкирии пропала 14-летняя Милена Айзатуллина

21:42, 16 июл 2024

Поисково-спасательная организация «Отклик» распространила информацию о пропаже юной жительницы Стерлитамака. Милена Айзатуллина, подросток среднего роста с темными длинными волосами и карими глазами, не вернулась домой 16 июля.

В день исчезновения девушка была одета в темную одежду: черную футболку и бриджи того же цвета. На ногах у нее были кроссовки черно-белой расцветки.

Правоохранительные органы и волонтеры просят граждан оказать содействие в поисках. Любые сведения о местонахождении Милены можно сообщить по телефону 8987-106-06-01 или в полицию по номеру 102.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропала 20-летняя Ляйсан Тагирова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 20-летняя Ляйсан Тагирова
В Башкирии пропала без вести 17-летняя Карина Солнцева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала без вести 17-летняя Карина Солнцева
В Дуванском районе Башкирии пропала 14-летняя Сабина Грехова
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе Башкирии пропала 14-летняя Сабина Грехова
В Башкирии пропала 17-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 17-летняя девушка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok