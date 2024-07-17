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В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех пешеходов

В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех пешеходов

12:01, 17 июл 2024

В селе Дарьино Мелеузовского района Башкирии поздней ночью 16 июля произошла страшная авария. 16-летний подросток, управляя мотоциклом Motoland XR 250, совершил наезд на трех пешеходов, которые двигались по обочине улицы Центральная.

В результате столкновения 17-летняя девушка получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице. Двое других пострадавших, включая младенца всего трех месяцев от роду, также доставлены в медицинское учреждение. Сам юный мотоциклист также находится под наблюдением врачей.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего. Госавтоинспекция по Республике Башкортостан проводит расследование обстоятельств ДТП. Прокуратура республики намерена тщательно проверить соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также оценить действия родителей подростка в части исполнения ими своих обязанностей. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

В Башкирии иномарка сбила лося, водитель в реанимации

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия ДТП
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