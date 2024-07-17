Участники массовой драки в Башкирии отправились на СВО

12:15, 17 июл 2024

В Кумертау разгорелся скандал вокруг массовой драки в одном из местных заведений общепита.

Инцидент, произошедший 27 декабря, привел к аресту четырех участников потасовки. По словам потерпевшего, конфликт вспыхнул после того, как один из посетителей опрокинул поднос официантки. Вместо извинений, компания мужчин начала драку.

После ареста, как сообщает канал «Честно говоря», участники драки отправились в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе напротив здания Верховного суда группа индусов устроила драку.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео