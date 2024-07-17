В Башкирии 22-летнего пьяного пловца унесло течением реки Белой

12:22, 17 июл 2024

В Ишимбайском районе Башкирии, на реке Белой двое молодых людей, пренебрегая запретом на купание из-за высокого уровня воды, решились на рискованный заплыв против течения.

Один из смельчаков, 22-летний парень, сумел преодолеть расстояние и добраться до противоположного берега. Однако его товарищ оказался во власти сильного течения, которое быстро унесло его от берега. К счастью, в районе спасательной вышки его заметили и вызвали помощь.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России из Салавата , медики скорой помощи и сотрудники полиции. Благодаря слаженным действиям спасателей, молодого человека удалось благополучно вытащить из воды и доставить на берег.

Медицинский осмотр показал, что жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает, госпитализация не потребовалась. Однако, по предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, и стало причиной его безрассудного поступка.

МЧС по Республике Башкортостан напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не игнорировать запреты на купание, особенно в период паводка.

Ранее мы писали о том, что в Уфе спасатели вызволили любителя ночных купаний из реки.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ