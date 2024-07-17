Житель Башкирии жестоко расправился со своей сестрой и ее мужем

12:28, 17 июл 2024

В Бижбулякском районе Башкирии 63-летний мужчина жестоко расправился со своей сестрой и ее супругом, обвинив их в краже личных вещей.

29 июня текущего года обвиняемый находился во дворе своего дома, когда внезапно напал на мужа сестры с ножом. Нанеся ему несколько смертельных ударов, мужчина бросился в погоню за сестрой, которой удалось выбежать на улицу. Догнав женщину, он также нанес ей несколько ножевых ранений. Супруги скончались на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться во дворе соседнего дома, однако был оперативно задержан прибывшими сотрудниками полиции.

В ходе допроса задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок тем, что заподозрил родственников в хищении принадлежащих ему вещей.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу для оценки его вменяемости.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ