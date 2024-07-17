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Семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане

Семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане

13:52, 17 июл 2024

Ночью на 1139 километре трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана произошла страшная авария, унесшая жизни двух членов семьи из Уфы.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Kia Rio» при перестроении не справился с управлением и сначала врезался в дорожное ограждение, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Man».

В результате столкновения 8-летняя девочка погибла на месте, а ее отец скончался по дороге в больницу. Мать и двое сыновей 2 и 12 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии в ДТП с Tank 500 погибла пассажирка Lada Priora.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия аварии
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