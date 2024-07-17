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В Башкирии медведь задрал телят

В Башкирии медведь задрал телят

15:53, 17 июл 2024

В Дуванском районе Башкирии, недалеко от деревни Каракулево, произошло нападение медведя на телят. Животные паслись на лугу, оборудованном электропастухом, однако это не уберегло их от хищника.

Местные жители обнаружили останки телят и обратились к специалистам. Эксперты, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что нападение совершил молодой медведь, возраст которого составляет около одного года. Об этом свидетельствует характер повреждений, в частности, вырванный позвоночник у одного из телят.

Охотоведы предупреждают, что медведь может вернуться на место, где оставил часть добычи. В связи с этим жителям деревни и окрестностей рекомендуется соблюдать осторожность, не заходить вглубь леса и быть внимательными на опушке.

Ране мы писали о том, что вахтовик из Уфы пострадал от нападения медведя-шатуна в Якутии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Дуванский вестник
Теги: Дуванский район происшествия нападение медведя
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