В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело женщины без головы

11:44, 18 июл 2024

В Иглинском районе Башкирии 18 июля на железнодорожных путях обнаружено тело женщины без головы. Предварительная версия следствия — самоубийство.

По информации, полученной от источника в экстренных службах, в кармане одежды погибшей нашли предсмертную записку, адресованную дочери.

В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются расследованием обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия работают специалисты, которые тщательно исследуют все улики и собирают свидетельские показания.

Пока официальной информации о личности погибшей нет. Следствие устанавливает все детали случившегося, чтобы восстановить полную картину трагедии.

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Автор: Семен Подгорный