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В Башкирии насмерть разбился 29-летний мотоциклист

В Башкирии насмерть разбился 29-летний мотоциклист

11:56, 18 июл 2024

В башкирском селе Иглино в первом часу ночи на улице Якутова произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

29-летний водитель мотоцикла Weis потерял управление и столкнулся с электроопорой. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу.

Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что у погибшего водителя не было водительских прав. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Иглино происшествия аварии
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