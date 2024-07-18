В Башкирии насмерть разбился 29-летний мотоциклист
11:56, 18 июл 2024
В башкирском селе Иглино в первом часу ночи на улице Якутова произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что у погибшего водителя не было водительских прав. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
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