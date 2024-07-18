В Башкирии насмерть разбился 29-летний мотоциклист

11:56, 18 июл 2024

В башкирском селе Иглино в первом часу ночи на улице Якутова произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

29-летний водитель мотоцикла Weis потерял управление и столкнулся с электроопорой. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу.

Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что у погибшего водителя не было водительских прав. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ