Вахтовик из Башкирии устроил дебош в аэропорту Ноябрьска
12:38, 18 июл 2024
В Ноябрьском аэропорту произошел неприятный инцидент с участием вахтовика из Башкирии. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок, вызвав недовольство пассажиров и сотрудников аэропорта.
16 июля, во время прохождения досмотра, 32-летний житель Башкирии начал вести себя агрессивно, выкрикивая нецензурные выражения и приставая к окружающим. На замечания транспортных полицейских мужчина не реагировал, отказываясь проследовать в линейный пункт полиции.
На следующий день, 17 июля, материалы дела были переданы в Ноябрьский городской суд. Суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и назначил ему наказание в виде административного ареста на двое суток.
Ранее мы писали, что две пьяные жительницы Башкирии нарушили порядок на круизном теплоходе.