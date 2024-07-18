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Вахтовик из Башкирии устроил дебош в аэропорту Ноябрьска

Вахтовик из Башкирии устроил дебош в аэропорту Ноябрьска

12:38, 18 июл 2024

В Ноябрьском аэропорту произошел неприятный инцидент с участием вахтовика из Башкирии. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок, вызвав недовольство пассажиров и сотрудников аэропорта.

16 июля, во время прохождения досмотра, 32-летний житель Башкирии начал вести себя агрессивно, выкрикивая нецензурные выражения и приставая к окружающим. На замечания транспортных полицейских мужчина не реагировал, отказываясь проследовать в линейный пункт полиции.

Для усмирения дебошира стражи порядка применили наручники и доставили его в дежурную часть. От медицинского освидетельствования задержанный отказался. В отношении него был составлен административный протокол, после чего его поместили в камеру для содержания задержанных лиц.

На следующий день, 17 июля, материалы дела были переданы в Ноябрьский городской суд. Суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и назначил ему наказание в виде административного ареста на двое суток.

Ранее мы писали, что две пьяные жительницы Башкирии нарушили порядок на круизном теплоходе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО
Теги: происшествия
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