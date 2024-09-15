В Уфе поезд задавил насмерть пьяного мужчину
10:13, 15 сен 2024
В Уфе, вблизи садовых товариществ «Рябинушка» и «Вишня», произошла трагедия на железнодорожных путях. 13 сентября мужчина, возвращавшийся от друзей в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях прямо перед приближающимся электропоездом рейса Инзер-Уфа.
Машинист, заметив человека на путях, предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте сейчас устанавливают обстоятельств этого несчастного случая.
Читайте также:В Башкирии в страшной аварии с фурой погиб водитель
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии чудом выжил под колесами поезда, потеряв конечность
Происшествия в Башкирии
Под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии едва не погиб уснув на железнодорожных путях
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины