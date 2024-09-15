В Уфе поезд задавил насмерть пьяного мужчину

10:13, 15 сен 2024

В Уфе, вблизи садовых товариществ «Рябинушка» и «Вишня», произошла трагедия на железнодорожных путях. 13 сентября мужчина, возвращавшийся от друзей в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях прямо перед приближающимся электропоездом рейса Инзер-Уфа.

Машинист, заметив человека на путях, предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте сейчас устанавливают обстоятельств этого несчастного случая.

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Автор: Вадим Рудаков