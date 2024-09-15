Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе поезд задавил насмерть пьяного мужчину

В Уфе поезд задавил насмерть пьяного мужчину

10:13, 15 сен 2024

В Уфе, вблизи садовых товариществ «Рябинушка» и «Вишня», произошла трагедия на железнодорожных путях. 13 сентября мужчина, возвращавшийся от друзей в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях прямо перед приближающимся электропоездом рейса Инзер-Уфа.

Машинист, заметив человека на путях, предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте сейчас устанавливают обстоятельств этого несчастного случая.

В Башкирии в страшной аварии с фурой погиб водитель

Читайте также:

В Башкирии в страшной аварии с фурой погиб водитель
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

Житель Башкирии чудом выжил под колесами поезда, потеряв конечность
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии чудом выжил под колесами поезда, потеряв конечность
Под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину
Происшествия в Башкирии
Под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину
Житель Башкирии едва не погиб уснув на железнодорожных путях
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии едва не погиб уснув на железнодорожных путях
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok