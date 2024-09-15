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В Уфе три автомобиля попали в ДТП

В Уфе три автомобиля попали в ДТП

10:22, 15 сен 2024

Вчера в Уфе около пяти часов вечера на проспекте Салавата Юлаева столкнулись три автомобиля. Информацию об этом инциденте предоставила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь в направлении улицы 50 лет СССР, потерял управление и допустил столкновение с двумя другими автомобилями — «Киа Рио» и «Сузуки СХ4», которые двигались в попутном направлении. Удар был настолько сильным, что все три машины получили серьезные механические повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Водители и пассажиры всех трех автомобилей отделались легким испугом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели необходимые мероприятия по оформлению ДТП и обеспечению безопасности дорожного движения.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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