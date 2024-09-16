В Уфе умерла семимесячная девочка

09:24, 16 сен 2024

В Уфе простились с семимесячной Ариной, чья безвременная кончина потрясла город. Малышка, родившаяся в феврале этого года, была найдена бездыханной в своей кроватке 12 сентября.

Мама Арины, воспитывающая еще двоих детей, боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на опасения врачей и уговоры близких, она решилась на рождение дочери. После появления Арины на свет у женщины наступила долгожданная ремиссия. Казалось, что жизнь семьи налаживается, и впереди их ждет только счастье.

Однако судьба распорядилась иначе. В начале сентября мама с малышкой проходили плановое обследование, и врачи подтвердили, что ребенок здоров. Ничто не предвещало беды. Тем не менее, спустя несколько дней Арина внезапно скончалась.

«Теперь наша принцесса на кладбище», — с горечью сообщила мама девочки.

Что стало причиной смерти малышки, пока неизвестно. Экспертиза даст ответ на этот мучительный вопрос.





Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети