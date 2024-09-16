В Уфе умерла семимесячная девочка
09:24, 16 сен 2024
В Уфе простились с семимесячной Ариной, чья безвременная кончина потрясла город. Малышка, родившаяся в феврале этого года, была найдена бездыханной в своей кроватке 12 сентября.
Мама Арины, воспитывающая еще двоих детей, боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на опасения врачей и уговоры близких, она решилась на рождение дочери. После появления Арины на свет у женщины наступила долгожданная ремиссия. Казалось, что жизнь семьи налаживается, и впереди их ждет только счастье.
Однако судьба распорядилась иначе. В начале сентября мама с малышкой проходили плановое обследование, и врачи подтвердили, что ребенок здоров. Ничто не предвещало беды. Тем не менее, спустя несколько дней Арина внезапно скончалась.
Что стало причиной смерти малышки, пока неизвестно. Экспертиза даст ответ на этот мучительный вопрос.