Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе произошло ЧП с автобусом

В Уфе произошло ЧП с автобусом

09:24, 17 сен 2024

В Уфе произошел инцидент, вызвавший переполох среди пассажиров автобуса № 220. Во время движения по улице Кирова раздался громкий хлопок, и одно из стекол автобуса треснуло. Некоторые очевидцы предположили, что это был выстрел, и новость быстро распространилась в СМИ.

Однако, как сообщает пресс-служба МВД, водитель автобуса обратился в полицию с несколько иной версией событий. По его словам, причиной повреждения стекла мог стать камень, отскочивший от дороги.

Полиция зарегистрировала сообщение водителя и проводит проверку по данному инциденту. Пока неизвестно, что именно стало причиной повреждения окна автобуса - выстрел или камень. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус

Читайте также:

В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус
Происшествия в Башкирии
В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус
В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
В Уфе водитель маршрутки ударил женщину за отказ оплатить проезд
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель маршрутки ударил женщину за отказ оплатить проезд
В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом и иномаркой разбились 5 человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом и иномаркой разбились 5 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok