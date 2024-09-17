В Уфе произошло ЧП с автобусом

09:24, 17 сен 2024

В Уфе произошел инцидент, вызвавший переполох среди пассажиров автобуса № 220. Во время движения по улице Кирова раздался громкий хлопок, и одно из стекол автобуса треснуло. Некоторые очевидцы предположили, что это был выстрел, и новость быстро распространилась в СМИ.

Однако, как сообщает пресс-служба МВД, водитель автобуса обратился в полицию с несколько иной версией событий. По его словам, причиной повреждения стекла мог стать камень, отскочивший от дороги.

Полиция зарегистрировала сообщение водителя и проводит проверку по данному инциденту. Пока неизвестно, что именно стало причиной повреждения окна автобуса - выстрел или камень. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Вадим Рудаков