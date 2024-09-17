В Башкирии полиция установила личности школьниц, которые сняли на камеру унижение своей сверстницы

09:30, 17 сен 2024

В Стерлитамаке произошел вопиющий случай подростковой жестокости. Две девушки издевались над своей сверстницей, требуя вернуть долг в размере 3000 рублей. Одна из них унижала и оскорбляла жертву, в то время как другая снимала происходящее на видео. Несмотря на мольбы пострадавшей не записывать ее унижения, подростки продолжали свои издевательства.

Полиция Стерлитамака зарегистрировала сообщение о происшествии и начала проверку. Личности всех участниц конфликта установлены. В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в полиции.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан подтвердила, что инцидент находится под контролем правоохранительных органов.

«Полицейские управления МВД России по Стерлитамаку зарегистрировали сообщение. В настоящее время проводится проверка. Лица, фигурирующие на видео, установлены. Решается вопрос о постановке на учёт несовершеннолетних», — прокомментировали в пресс-службе.

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Автор: Вадим Рудаков