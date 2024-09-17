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В Уфе уже больше недели не могут найти 14-летнюю девочку

В Уфе уже больше недели не могут найти 14-летнюю девочку

09:36, 17 сен 2024

В Уфе 6 сентября пропала 14-летняя Капитолина Санникова. Обеспокоенные родственники девочки обратились в поисково-спасательный отряд «Башрегионспас», когда она не вернулась домой после того, как вышла на улицу.

Капитолина — высокая девушка ростом 170 см, среднего телосложения. У нее темно-каштановые волосы с рыжеватым оттенком и необычная особенность — один глаз серый, другой карий. В день исчезновения она была одета в серую толстовку с капюшоном, черную футболку, широкие черные штаны и черные кроссовки.

Полиция и волонтеры активно занимаются поисками пропавшей девочки, но пока безрезультатно. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Капитолины Санниковой, просят срочно сообщить об этом по номеру 112 или 8-937-3-102-112.

В Башкирии ищут пропавшую 17-летнюю жительницу Самарской области

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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