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Мальчика в Уфе госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина

Мальчика в Уфе госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина

10:30, 17 сен 2024

В Уфе на улице Баязита Бикбая, девятилетний мальчик на самокате попал под колеса иномарки.

Как сообщают представители Госавтоинспекции, ребенок решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, пренебрегая правилами безопасности. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как Toyota на полном ходу сбивает и переезжает мальчика.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего ребенка. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Видеозапись также показывает, что вместе с пострадавшим дорогу пытался перейти еще один ребенок на самокате. К счастью, он двигался медленнее и успел вовремя остановиться, избежав трагедии.

В настоящее время правоохранительные органы проводят административное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого печального инцидента.

Накануне в Башкирии водителю автобуса, под который попала девочка, вынесли приговор.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия ДТП
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