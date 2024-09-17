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Сотрудники УМПО пострадали при пожаре в Уфе

Сотрудники УМПО пострадали при пожаре в Уфе

10:59, 17 сен 2024

Вчерашний день на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО) был омрачен тревожным происшествием. В литейном цехе предприятия вспыхнул пожар, в результате которого пострадали два сотрудника.

Представители УМПО официально подтвердили информацию о случившемся. По предварительным данным, возгорание произошло во время проведения демонтажных работ на оконных рамах.

Один из пострадавших получил ожоги и был незамедлительно госпитализирован. Второй сотрудник отделался механическими травмами. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия пожар
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