Как с цепи сорвались: драка в Башкирии заинтересовала Бастрыкина и ФСБ

14:24, 17 сен 2024

В июле этого года в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии произошел конфликт, который в итоге привел к массовой драке и возбуждению уголовного дела.

По версии следствия, 46-летний Станислав К. вместе с друзьями выразил недовольство группе отдыхающих, которые искупались в водоеме, предназначенном для платной рыбалки и арендуемом супругой обвиняемого. Однако на этом конфликт не закончился. Станислав К. проследил за семьей до их дома, где ссора переросла в массовую стычку. Задержанный напал с металлическим прутом, а его друг угрожал оппонентам пистолетом. В результате жители Кудеевского получили различные травмы, четыре человека обратились в больницу. Пострадала и жена Станислава.

После случившегося Станислав К. скрылся с места происшествия, его задержали позже, после розыска УФСБ Башкирии.

В социальных сетях появилась альтернативная версия событий. В одной из групп Вконтакте опубликовано видео начала драки и пояснение к нему. В нем утверждается, что в тот день якобы напали на жену задержанного и покалечили ее, а Станислав К. лишь защищал ее. Отмечается, что оппоненты перегородили дорогу многодетной семье, вооружившись монтировками и атаковали.

Следственное управление СК Башкирии опровергло данную версию, отметив, что конфликт инициировал именно Станислав К. Он проследил за семьей, а те в свою очередь успели подготовиться и встретить нападавших.

Станислава К. заключили под стражу. Задержан еще один участник конфликта, его допросили в качестве подозреваемого. Сейчас проводится поиск остальных причастных к потасовке.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования. По второй части статьи УК РФ «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ),нарушителю грозит серьезное наказание — от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что участники массовой драки в Башкирии отправились на СВО.

Читайте также: В Уфе напротив здания Верховного суда группа индусов устроила драку

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео