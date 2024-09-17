Стало известно состояние пострадавших в результате пожара на УМПО в Уфе

14:30, 17 сен 2024

В Уфе на территории Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) произошла производственная авария, которая привела к серьезным травмам двух сотрудников.

По информации Министерства здравоохранения Башкирии, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра. Врачи борются за его жизнь.

Ранее в интернете появилась информация о гибели второго сотрудника, однако Государственная инспекция труда Башкирии официально опровергла эти слухи. О его состоянии пока ничего не известно.

Подробности происшествия и причины аварии выясняются.

Автор: Вадим Рудаков