Стало известно состояние пострадавших в результате пожара на УМПО в Уфе
14:30, 17 сен 2024
В Уфе на территории Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) произошла производственная авария, которая привела к серьезным травмам двух сотрудников.
По информации Министерства здравоохранения Башкирии, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра. Врачи борются за его жизнь.
Ранее в интернете появилась информация о гибели второго сотрудника, однако Государственная инспекция труда Башкирии официально опровергла эти слухи. О его состоянии пока ничего не известно.
Подробности происшествия и причины аварии выясняются.
Автор: Вадим Рудаков
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