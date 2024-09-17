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Трое подростков в Уфе совершили дерзкое ограбление

Трое подростков в Уфе совершили дерзкое ограбление

14:35, 17 сен 2024

В Уфе трое подростков, один из которых был родственником потерпевшего, решили обогатиться за счет близкого человека. Их целью стали 945 тысяч рублей, хранившиеся в семейном сейфе.

В июле этого года юные злоумышленники разработали дерзкий план. Распределив роли, они приступили к его реализации. Пока один из них следил за обстановкой, двое других проникли в квартиру и вскрыли сейф. Крупная сумма денег оказалась в их руках.

Часть похищенных средств подростки успели потратить. Однако благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось вернуть около 500 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело о краже передано в Кировский районный суд Уфы. Молодым людям предстоит ответить за свой поступок перед законом.

Ренее мы писали о том, что в Башкирии мужчина ограбил бирянку, приставив нож к ее шее.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия ограбление
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