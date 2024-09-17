Огурец-гигант шокировал жителей Башкирии

15:36, 17 сен 2024

В башкирском селе Малояз супруги Ринат и Галия Валинуровы с гордостью демонстрируют в социальных сетях своего огуречного чемпиона, длина которого достигла впечатляющих 67 сантиметров.

Этот зеленый гигант, выращенный в обычной теплице, стал местной сенсацией и заставил померкнуть предыдущий рекорд села — 63-сантиметровый огурец.

Конечно, малоязский богатырь пока не может сравниться с абсолютным мировым рекордсменом. По данным Книги рекордов Гиннесса, пальма первенства принадлежит Себастьяну Суски, который, проживая в Великобритании, вырастил огурец длиной 113,4 см. Тем не менее, достижение семьи Валинуровых вдохновляет и доказывает, что чудеса случаются даже на обычных грядках. Кто знает, возможно, в следующем году башкирский огурец превзойдет все ожидания и завоюет место в Книге рекордов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети