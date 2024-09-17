В Башкирии стали массово исчезать люди
20:16, 17 сен 2024
За прошедшую неделю спасатели Башкирии получили девять тревожных сообщений о пропавших. Эти люди отправились на природу, но заблудились и перестали выходить на связь.
В связи с этим Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям с настоятельным призывом соблюдать меры предосторожности при посещении природных зон. Специалисты подчеркивают важность планирования маршрутов заранее, информирования близких о своих планах и местонахождении, а также учета погодных условий.
«Лучше перестраховаться и предпринять все возможные меры безопасности, чем оказаться в ситуации, когда потребуется экстренная помощь», — заявили в ГК ЧС. «Берегите себя и своих близких!».
Автор: Вадим Рудаков
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