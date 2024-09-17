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Самолет, следовавший по маршруту Новый Уренгой - Уфа, объявил сигнал «Тревога»

Самолет, следовавший по маршруту Новый Уренгой - Уфа, объявил сигнал «Тревога»

20:34, 17 сен 2024

Накануне пассажиры рейса Новый Уренгой — Уфа испытали несколько напряженных минут, когда самолет, готовившийся к посадке, неожиданно объявил сигнал «Тревога».

Как стало известно из телеграм-канала «Авиаинцидент», экипаж воздушного судна обнаружил техническую неполадку — не сработала сигнализация о выпуске левой стойки шасси. В таких ситуациях, когда безопасность полета может быть под угрозой, пилоты действуют строго по протоколу. Командир экипажа принял решение не рисковать и уйти на второй круг, чтобы еще раз тщательно проверить системы и подготовиться к посадке.

Самолет поднялся на высоту 5 тысяч футов и начал кружить в зоне ожидания над точкой «Юниформ». К счастью, ситуация не требовала объявления статуса «Бедствия» или «Срочности». После дополнительных проверок и консультаций экипаж принял решение о посадке на аэродром Уфы. Несмотря на благополучный исход, сигнал «Тревога» все же был объявлен, чтобы все службы аэропорта были готовы к любой ситуации.

В итоге, самолет авиакомпании «ЮТэйр» успешно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку.

Ранее у самолета рейса Уфа – Новый Уренгой отказала автоматика.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия авиаинцидент
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