В Башкирии девять детей погибли в пожарах

20:58, 17 сен 2024

С начала 2024 года в Башкирии произошла серия трагических пожаров, унесших жизни девяти детей. Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям бьёт тревогу: детская шалость с огнём приводит к непоправимым последствиям.

Всего за первое полугодие в регионе зафиксировано 27 пожаров, причиной которых стали игры детей с огнём. Оставшись без присмотра взрослых, дети могут взять спички, попытаться включить электроприборы или даже развести костёр, что иногда приводит к катастрофе.

Особую тревогу вызывает рост популярности электронных сигарет среди подростков. Несмотря на распространённое мнение об их безопасности, эти устройства могут стать причиной пожара. Перегрев аккумулятора электронной сигареты уже приводил к возгораниям, даже когда устройство находилось в кармане одежды.

Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра и проводить с ними разъяснительные беседы об опасности огня. Важно объяснить детям, что игры со спичками и зажигалками недопустимы, а электроприборы могут быть опасны. Подростков необходимо предупредить о рисках, связанных с использованием электронных сигарет.

Ранее сотрудники УМПО пострадали при пожаре в Уфе.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ