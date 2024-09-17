Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии девять детей погибли в пожарах

В Башкирии девять детей погибли в пожарах

20:58, 17 сен 2024

С начала 2024 года в Башкирии произошла серия трагических пожаров, унесших жизни девяти детей. Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям бьёт тревогу: детская шалость с огнём приводит к непоправимым последствиям.

Всего за первое полугодие в регионе зафиксировано 27 пожаров, причиной которых стали игры детей с огнём. Оставшись без присмотра взрослых, дети могут взять спички, попытаться включить электроприборы или даже развести костёр, что иногда приводит к катастрофе.

Особую тревогу вызывает рост популярности электронных сигарет среди подростков. Несмотря на распространённое мнение об их безопасности, эти устройства могут стать причиной пожара. Перегрев аккумулятора электронной сигареты уже приводил к возгораниям, даже когда устройство находилось в кармане одежды.

Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра и проводить с ними разъяснительные беседы об опасности огня. Важно объяснить детям, что игры со спичками и зажигалками недопустимы, а электроприборы могут быть опасны. Подростков необходимо предупредить о рисках, связанных с использованием электронных сигарет.

Ранее сотрудники УМПО пострадали при пожаре в Уфе.


В селе Башкирии из-за детской шалости сгорели 2 дома и 6 надворных построек

Читайте также:

В селе Башкирии из-за детской шалости сгорели 2 дома и 6 надворных построек
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар происшествия
Читайте также

В Башкирии следящий за детьми мужчина вызвал беспокойство у горожан
Общество в Башкирии
В Башкирии следящий за детьми мужчина вызвал беспокойство у горожан
В МЧС Башкирии сообщили о новых случаях гибели людей на воде
Происшествия в Башкирии
В МЧС Башкирии сообщили о новых случаях гибели людей на воде
С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров
Происшествия в Башкирии
С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров
В Гафурийском районе девочка получила ожоги играя с зажигалкой
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе девочка получила ожоги играя с зажигалкой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok