Житель Башкирии спас детей участника СВО из пожара

11:16, 18 сен 2024

В селе Большесухоязово Мишкинского района Башкирии ранним утром огонь охватил дом многодетной семьи участника СВО, и в густом дыму оказались заперты трое маленьких девочек. В этот критический момент на помощь пришел житель соседней деревни Евгений Станиславович Янышев.

Не раздумывая мужчина бросился в объятый пламенем дом. Рискуя собственной жизнью, он вынес из огня одну за другой всех троих девочек. Этот отважный поступок глава муниципалитета Павел Трапезников назвал «героическим» и достойным «самого глубокого уважения и благодарности».

Пожар был ликвидирован благодаря оперативной и слаженной работе администрации сельского поселения и экстренных служб.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии девять детей погибли в пожарах.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети Павла Трапезникова