Закаливание едва не обернулось трагедией для жительницы Башкирии

14:42, 18 сен 2024

В башкирском городе Дюртюли 64-летняя женщина, решившая испытать свой организм холодной водой, оказалась в опасной ситуации, из которой ее вызволили спасатели.

18 сентября, на водоеме «Котлован», где спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям проводили тренировочные спуски, женщина, практикующая закаливание, вошла в холодную воду, но вскоре поняла, что переоценила свои силы. Ее самочувствие резко ухудшилось, и она не смогла самостоятельно выйти на берег.

К счастью, спасатели быстро среагировали на ситуацию и, используя спасательный конец Александрова, извлекли женщину из воды. После оказания первой помощи, сотрудники службы провели с ней разъяснительную беседу о важности соблюдения мер безопасности при закаливании.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС