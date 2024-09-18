Смертельное ДТП в Башкирии: водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом

19:10, 18 сен 2024

В Миякинском районе Башкирии 18 сентября произошла смертельная авария. Около трех часов дня на 148-м километре автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2104 и грузовик КамАЗ.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией Башкирии, водитель ВАЗа выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении КамАЗу, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, повлекшее за собой трагические последствия. Водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

На месте аварии находились сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и других экстренных служб. Они проводят расследование и устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на проспекте Салавата Юлаева столкнулись три автомобиля.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ по РБ